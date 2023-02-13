Опасно и незаконно: что категорически нельзя делать на дачном участке

Многие дачники уверены, что на своей земле можно делать все что угодно. Однако незнание правил может привести к проблемам с законом.

Дача — прекрасное место для отдыха, однако нередко владельцы собственности слишком вольно ей распоряжаются, порой по незнанию нарушая закон.

Пятый канал рассказывает, что категорически нельзя делать на дачном участке.

Использовать жилое помещения для других целей

Согласно статье 17 ЖК РФ дома на дачных участках должны использоваться исключительно в качестве жилых помещений. Это значит, что жилище нельзя использовать под промышленные цели, офисы, медицинские или образовательные центры.

Кроме того, в дачных домах можно прописаться и проживать в течение всего года и прописаться — но только если это жилье единственное и располагается на землях:

садоводства;

личного подсобного хозяйства;

индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах.

Также важно знать, что при возведении капитального жилого дома на землях СНТ имеются ограничения. На 10 сотках дачного участка можно построить только жилье площадью 400 квадратных метров. Оно должно быть не больше трех этажей наземной части и не выше 20 метров.

Пренебрегать мерами безопасности при строительстве дачи

Гараж, баня и иные сельскохозяйственные постройки нужно строить с учетом норм пожарной безопасности. При нарушении правил обращения с открытым огнем и сжигания мусора можно получить штраф.

Поскольку баня является одной из самых пожароопасных построек на участке, она должна располагаться:

От жилого дома — не менее 8 метров;

От улицы и проезжей части — не менее 5 метров;

От колодца или скважины — не менее 12 метров;

От высоких деревьев — не менее 4 метров;

От границы участка и соседского забора — не менее 1 метра;

От других деревянных построек — не менее 15 метров.

Сажать опасные и запрещенные законом растения для дачи

Удачно подобранные зеленые насаждения принесут радость хозяевам садового участка цветением, ароматом и даже урожаем. Выбор культур для рассады— дело ответственное. Селькор и председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал Пятому каналу, что точно не стоит сажать в своем огороде.

Быстро разрастающиеся растения способны за короткий период времени захватить определенную территорию. Некоторые из них типичны для нашей местности, другие считаются инвазивными. Ко вторым относятся виды, которые активно распространяются вне своего естественного ареала обитания. В процессе зачастую они полностью вытесняют другую растительность из-за отсутствия сдерживающих факторов.

«Есть, например, очень активно растущие какие-то растения, которые постоянно приходится ограничивать, тот же топинамбур. Если вы его не будете выпалывать, у вас все топинамбуром зарастет. Или посадили терн у себя на участке и не ограничиваете. Да у вас через три года весь участок зарастет терном, и терн все задавит. А потом еще к соседям полезет, и с соседями будут проблемы», — поделился эксперт.

www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov

Можно привести много примеров подобных растений:

Портулак огородный . Этот вид выглядит довольно красиво (родственник садового портулака), но распространяется очень быстро и закрывает собой всю землю вокруг.

. Этот вид выглядит довольно красиво (родственник садового портулака), но распространяется очень быстро и закрывает собой всю землю вокруг. Страусник обыкновенный . Растение имеет очень мощную корневую систему, что способствует активному распространению. От выращивания нужно либо отказаться, либо исключить возможность расползания корней.

. Растение имеет очень мощную корневую систему, что способствует активному распространению. От выращивания нужно либо отказаться, либо исключить возможность расползания корней. Горец восточный . Данный вид отлично смотрится, но избавиться от него крайне сложно. В распространении семян по участку участвуют птицы, поэтому появиться может в любом месте.

. Данный вид отлично смотрится, но избавиться от него крайне сложно. В распространении семян по участку участвуют птицы, поэтому появиться может в любом месте. Амарант декоративный или краснолистный . Пользуется определенной популярностью и в декоративных, и в пищевых целях. Опасность этого вида связана с огромным количеством семян, число которых на одном растении достигает десятков тысяч.

. Пользуется определенной популярностью и в декоративных, и в пищевых целях. Опасность этого вида связана с огромным количеством семян, число которых на одном растении достигает десятков тысяч. Рожковая кислица . За приятной внешностью этой культуры скрывается огромная живучесть и способность к агрессивному семенному размножению. Оно происходит при помощи специальных стручков, которые по мере созревания раскрываются и разбрасывают семена на большое расстояние от материнского растения.

. За приятной внешностью этой культуры скрывается огромная живучесть и способность к агрессивному семенному размножению. Оно происходит при помощи специальных стручков, которые по мере созревания раскрываются и разбрасывают семена на большое расстояние от материнского растения. Рябинник рябинолистный . Неприхотливый кустарник с красивыми соцветиями умеет быстро распространяться и выживать даже при слабой освещенности, недостатке влаги и питательных веществ.

. Неприхотливый кустарник с красивыми соцветиями умеет быстро распространяться и выживать даже при слабой освещенности, недостатке влаги и питательных веществ. Рейнурция (горец сахалинский). Похожа на сакуру, что и делает ее популярной у части садоводов. В российских условиях не имеет естественных врагов и вредителей. Это приводит к быстрому росту и размножению. Корневая система уходит глубоко под землю, что усложняет сдерживание культуры.

Посадка на даче растений, способных на быстрый рост и размножение, требует готовности к контролю над их распространением как внутри вашей территории, так и за ее пределами. Далеко не факт, что соседи обрадуются «пришельцам» с ваших шести соток.

www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

К группе опасных для здоровья растений относятся виды, которые содержат какие-либо яды, токсины и другие потенциально опасные для человека вещества. Часть растений опасна при попадании внутрь организма, другие приводят к проблемам из-за одного касания кожи или слизистых.

Пора сажать! Какие растения можно посадить на даче в августе

Список подобных растений, которые встречаются на дачных участках, довольно обширный, например:

Галантус (подснежник) . «Посланник весны» является довольно токсичным и способен спровоцировать проблемы со здоровьем, в частности, с почками.

. «Посланник весны» является довольно токсичным и способен спровоцировать проблемы со здоровьем, в частности, с почками. Хмель . Это растение можно отнести и к первой группе, ведь оно умеет быстро распространяться и бороться с этим очень трудно из-за глубоких и разветвленных корней. При этом у человека оно вызывает аллергию, сопровождающуюся крапивницей, зуд, сыпь, а иногда и отек.

. Это растение можно отнести и к первой группе, ведь оно умеет быстро распространяться и бороться с этим очень трудно из-за глубоких и разветвленных корней. При этом у человека оно вызывает аллергию, сопровождающуюся крапивницей, зуд, сыпь, а иногда и отек. Аконит (борец) . Растение очарует дивными соцветиями. Однако сок этой культуры крайне ядовит. Его попадание на кожу даже в небольшом количестве вызывает раздражение и ожог. Если же он попадет внутрь организма, это может привести к поражению центральной нервной системы и параличу всего тела. Отмечались и летальные исходы после контакта с аконитом.

. Растение очарует дивными соцветиями. Однако сок этой культуры крайне ядовит. Его попадание на кожу даже в небольшом количестве вызывает раздражение и ожог. Если же он попадет внутрь организма, это может привести к поражению центральной нервной системы и параличу всего тела. Отмечались и летальные исходы после контакта с аконитом. Наперстянка . Эта красавица опасна и для человека, и для животных, поэтому на садовом участке ее быть не должно. Растение содержит в себе вещества, которые могут привести к остановке сердца.

. Эта красавица опасна и для человека, и для животных, поэтому на садовом участке ее быть не должно. Растение содержит в себе вещества, которые могут привести к остановке сердца. Лютик . Даже поверхностный контакт вызывает раздражение, а при попадании на слизистые происходит сильный ожог. Культура смертельно опасна для домашних животных.

. Даже поверхностный контакт вызывает раздражение, а при попадании на слизистые происходит сильный ожог. Культура смертельно опасна для домашних животных. Белладонна . Одышка, галлюцинации, тахикардия и судороги — перечень проблем, которые вызывают химические вещества, содержащиеся в этом растении.

. Одышка, галлюцинации, тахикардия и судороги — перечень проблем, которые вызывают химические вещества, содержащиеся в этом растении. Безвременник. Не только красивый, но еще и очень ядовитый представитель растительного мира. Вызывает сильнейшее отравление, иногда контакт с ним приводит к летальному исходу.

www.globallookpress.com / S. Derder

К группе запрещенных законом растений относятся виды, содержащие наркотические и психотропные вещества. За их выращивание на своем участке человеку может грозить даже уголовная ответственность. Перечень запрещенных культур указан в Постановлении Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 934.

Таких растений тоже довольно много, например:

Мимоза хостилис (растение вида Mimosa tenuiflora);

Митрагина прекрасная (растение вида Mitragyna speciose) — Кратом;

Роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa);

Голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea);

Грибы любого вида, содержащие псилоцибин или псилоцин;

Кактус, содержащий мескалин (растение вида Lophophora williamsii), и другие виды кактуса, в которых есть мескалин.

Шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum);

Эфедра (растение рода Ephedra L.);

Мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L.) и другие виды мака рода Papaver, в которых присутствуют наркотические средства;

Конопля (растение рода Cannabis);

Кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon);

Кат (растение вида Catha edulis).

Огромное число культур не рекомендуется или вовсе запрещено выращивать на своем дачном участке. Следует внимательно отнестись к этому вопросу и не высаживать растения, в которых садовод не разбирается.