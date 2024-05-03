В США заявили о проблемах Boeing из-за антироссийских санкций

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

WSJ: у Boeing начались проблемы с производством из-за санкций против России

В США заявили о проблемах Boeing из-за антироссийских санкций

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

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Вокруг американской компании не утихают скандалы, связанные с техническими проблемами ее самолетов.

Трудности с производством новых самолетов у компании Boeing начались из-за введенных против России санкций. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ).

В материале говорится, что компания RTX, производитель терморегулирующего оборудования для самолета Boeing 787 Dreamliner, после начала спецоперации свернула деятельность в России. Это привело к тому, что вскоре у Boeing начался дефицит теплообменников.

«Когда (началась спецоперация. — Прим. ред.), производство перенесли, но мощностей нового поставщика не хватало под наши потребности», — заявил гендиректор компании Давид Калхоун.

По словам топ-менеджера Boeing, позднее обозначилась нехватка пассажирских кресел от сторонних поставщиков, справиться с которой будет еще сложнее.

Компания была вынуждена предупредить инвесторов, что в середине 2024 года производство Dreamliner несколько просядет, но к концу года вернется на уровень выпуска пяти бортов в месяц.

В последнее время вокруг Boeing не утихают скандалы, связанные с техническими проблемами самолетов. Так, в начале апреля в США один из бортов буквально начал рассыпаться в воздухе: во время взлета с двигателя самолета сорвало лист обшивки.

С разоблачением проблем на производстве Boeing выступили два бывших сотрудника компании. Оба вскоре ушли из жизни при таинственных обстоятельствах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США расследуют заявление инженера об опасности самолета Boeing 787 Dreamliner.

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