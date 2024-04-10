«Падение» Boeing: в США расследуют заявление инженера об опасности самолета 787 Dreamliner

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В США расследуют заявление инженера об опасности самолета 787 Dreamliner

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; 5-tv.ru

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Компания погрязла в скандалах.

У Boeing продолжается черная полоса. Федеральное управление гражданской авиации США расследует заявления одного из инженеров компании, сообщила газета New York Times.

Мужчина, утверждает, что конструкция самолета 787 Dreamliner ненадежна. Он поделился, что фюзеляж собирают из нескольких частей от разных производителей, которые не всегда идеально подходят друг другу. Поэтому места креплений могут не выдержать и сломаться прямо в полете.

Сам Boeing обвинения отрицает, заявляя, что они абсолютно уверены в безопасности этой модели самолета. Но после череды скандалов люди уже не доверяют этому производителю.

В первом квартале этого года компания значительно сократила поставки коммерческих самолетов. Упали и акции Boeing— за год их стоимость снизалась на 15%.

Ранее 5-tv.ru писал, что c двигателя Boeing сорвало обшивку прямо во время взлета в США.

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