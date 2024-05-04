Житель Ессентуков поджег будку с запертой внутри собакой

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Животное выжило, но получило серьезные ожоги по всему телу. Понесет ли изверг наказание?

Житель Ессентуков поджег будку с запертой внутри собакой

Фото: www.globallookpress.com / Elmar Krenkel

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В Ессентуках мужчина поджег будку с запертой внутри собакой. Пес выжил, но получил серьезные травмы.

Судя по распространившемся в Telegram-каналах видео, у животного сильные ожоги на голове и бедре. По словам жителей района Белый Уголь, наблюдавших за происшествием, они боялись помешать злоумышленнику, поскольку он недавно вышел из тюрьмы.

По факту жестоко обращения с животными возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Изверг уже признался в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводятся необходимые следственные действия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина молотком забил до смерти трех котят на Камчатке.

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