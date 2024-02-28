Мужчина молотком забил до смерти трех котят на Камчатке

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 23 0

В полицию о случившемся сообщили местные жители.

Мужчина молотком забил до смерти трех котят на Камчатке

Фото: Jan Haas / DPA / ТАСС

Уголовное дело за жестокое убийство котят возбуждено в отношении двух жителей села Усть-Хайрюзово. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Установлено, что в феврале 50-летний мужчина попросил своего 33-летнего знакомого за вознаграждение пять тысяч рублей избавиться от трех котят. Мужчина согласился и в квартире нанес каждому животному по несколько ударов в область головы молотком, что повлекло их смерть», — говорится в сообщении.

В полицию о случившемся сообщили местные жители, которые видели, как мужчина избавлялся от трупов котов. Мужчинам грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет по статье «Жестокое обращение с животными».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Чите Забакайльского края житель общежития жестоко расправился с дворовой собакой и оставил ее умирать в общей душевой комнате. 

Мужчина приволок ее в свою комнату, где медленно издевался над ней. В том числе живодер перерезал горло собаке, после чего отнес в общую ванную и бросил ее там умирать. 

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Мужчина молотком забил до смерти трех котят на Камчатке

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