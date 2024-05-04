Охранять сильнее: собак какой породы чаще всего кусают клещи

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 37 0

Wiley Online Library: чаще всего клещи кусают керн-терьеров

Охранять сильнее: собак какой породы чаще всего кусают клещи

Фото: www.globallookpress.com / Diana Wahl

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Британские ученые проанализировали случаи болезней домашних животных за четыре года.

С приближением лета и наступлением долгожданного тепла на улицы, к сожалению, возвращаются также и неприятные насекомые-паразиты. Самую большую опасность несут клещи, которые кусают не только людей, но и верных и драгоценных питомцев.

Ученые из Королевского ветеринарного колледжа в Великобритании опубликовали в журнале Wiley Online Library исследование, раскрывающее, какие породы чаще всего подвергаются «нападению».

Специалисты проанализировали более 900 тысяч случаев в период с 2014-й по 2018 год. Все животные, проходившие лечение, находились под наблюдением ветеринаров.

Как оказалось, фактором риска может быть густота шерсти собаки, ее форма черепа, вес и расположение ушей. Эксперты также брали во внимание пол, возраст и породу домашнего питомца, которого укусил клещ.

Таким образом, согласно проведенному анализу, чаще всего жертвой паразитов становились керн-терьеры, пудели, голдендули, золотистые ретриверы, парсон-рассел-терьеры и цвергшнауцеры. Намного больше повезло чихуахуа, ротвейлерам, стаффордширским бультерьерам и английским бульдогам — их клещи кусали реже всего из-за короткой шерсти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ветеринар рассказал о рисках отдыха с собакой на природе.

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