Хвостатый компаньон: ветеринар рассказал о рисках отдыха с собакой на природе

Веселое времяпрепровождение с питомцем за городом может закончиться печально, если к поездке заранее не подготовиться.

Россияне стараются на майских праздниках выбираться на природу. Вместе с собой на отдых часто берут и питомцев, однако веселое времяпрепровождение может обернуться трагедией. Какие опасности могут поджидать хвостатых и как их избежать — рассказал ветеринар Геннадий Погребняк в беседе с изданием KP.RU.

Инфекции

За месяц до поездки лучше всего позаботиться обо всех необходимых прививках для животного, особенно если вы собираетесь ехать в лес. Например, стоит подумать о прививке от бешенства, причем не только для вашего питомца.

Кроме того, существует еще болезнь под названием лептоспироз. Ее переносчиками могут быть мыши и крысы, которые частенько обитают в загородных домах.

Живность

Клещи пугают людей не из-за того, что сосут кровь, а потому что они способны переносить очень опасные болезни. Для собак, например, очень опасен пироплазмоз, который может спровоцировать летальный исход вашего любимца.

Лучше всего использовать сразу несколько средств защиты для вашего питомца: капли на холку, пудра, ошейники, таблетки и спреи. Также стоит взять с собой антигистаминные препараты, так как у животного может начаться аллергическая реакция после укуса пчелы, осы или змеи. Не надо давать дозу больше положенной, так как это только навредит.

Еда

Животным вредно есть шашлык, так как это мясо в маринаде и со специями. Лучше всего дать питомцу небольшой кусочек нежирной курицы, говядины или баранины, но без различных манипуляций с ними. В ином случае, животное может отравиться.

Кроме того, не поддавайтесь на уговоры вашего питомца, если они будут с жалобным видом просить у вас лук или чеснок — это настоящая отрава для них.

Сладости также под запретом, так как они учащают сердцебиение у хвостатых, а также повышают количество нежелательных ферментов в крови.

Кости животным тоже давать нежелательно, а кроличьи и птичьи кости вообще нельзя им давать, так как они могут насквозь пробить изнутри желудок или кишечник. Если не пробьют, то точно закупорят ЖКТ.

Инородные тела

Голодное животное способно съесть все, что вкусно пахнет или лежит. Например, даже если это просто обертка от колбасы. Поэтому за любимцами стоит все время следить.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему собак категорически нельзя кормить шашлыком.