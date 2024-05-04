Лечебный эффект: как сон помогает в борьбе с раком

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 51 0

Мелатонин оказывает лечебное воздействие на организм человека

Лечебный эффект: как сон помогает в борьбе с раком

Фото: www.globallookpress.com / Val Thoermer

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Мелатонин даже можно принимать в качестве лекарственного средства, но только под наблюдением специалиста.

Полноценный сон считается залогом хорошего здоровья. Мелатонин, также известный, как гормон сна, является важной частью в человеческом организме.

Он помогает с такими важными проблемами, как ожирение и атрофия мышц. Об этом сообщили ученые из Университета Гранады на ScienceDirect и доктор Ахмад Агиль с кафедры фармакологии университета Гранады на MDPI.

Ожирение, избыточный вес и диабет второго типа все больше становятся распространенными заболеваниями среди людей. Ненормированный график питания и сна, искусственное освещение из смартфонов, стресс и напряжение негативно сказываются на выработке мелатонина. К такому мнению пришла врач акушер-гинеколог Юлия Абсатарова в беседе с KP.RU.

«При нарушениях сна человек страдает от дефицита мелатонина, а это влияет на общее самочувствие, подверженность вирусным инфекциям и даже нарушает менструальный цикл у женщин», — подчеркнула специалист.

Кроме того, мелатонин замедляет старение, оказывает защитное действие против рака и помогает справиться с бессонницей при смене часовых поясов. Поэтому, отметила Абсатарова, человеку необходимо придерживаться нормального режима сна в ночное время.

Также гормон можно восполнить с помощью лекарственных средств, но, по словам гинеколога, длительный прием препаратов может назначить только врач и контролироваться под его наблюдением.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что продолжительный сон по выходным дням благоприятно сказывается на психическом состоянии.

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