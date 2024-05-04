Прорыв в карьере случился благодаря съемке в рекламной кампании.

Знаменитая блогер и бывшая супруга известного футболиста Мария Погребняк рассказала, как зарабатывала в 16 лет. Откровениями о прошлом модель поделилась с подписчиками в социальной сети.

В Праздник Весны и Труда Погребняк поздравила поклонников и отметила, что работа приносит не только достаток, но и огромную возможность реализоваться.

Так, сейчас многие знают Марию, как успешную бизнесвумен, однако, как отметила знаменитость, были и времена, когда она собирала на улице бутылки и сдавала их за небольшую плату.

«Работа, конечно, не престижная, но тогда сам факт того, что я могу иметь собственные деньги, вызывал во мне гордость и азарт, заставлял искать места тусовок „уличной элиты“. Они пили, а я зарабатывала», — вспомнила Погребняк.

Но неожиданно произошел резкий взлет в карьере. Юную Марию заметили скауты французской компании по производству косметики и парфюмерии и пригласили девушку сняться в рекламе. А после молодая модель стала лицом известного свадебного салона — ее фотографии висели по всей столице, призналась блогер.

«В свои 16 я зарабатывала тысячу долларов в месяц. Это были огромные деньги. И я поняла, что в жизни всегда есть много способов и возможностей для заработка и реализации», — дала Погребняк напутствие подписчикам.

Она подчеркнула, что в жизни очень важно трудиться и никогда не сдаваться, а также мечтать о лучшем и искать себя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Погребняк сломала палец во время съемок телешоу.