«Еще ищем»: врачи не знают, почему у Лерчек боли в спине

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 40 0

Ни блокада, ни воздействие током не помогли блогеру.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Instagram*/ ler_chek; 5-tv.ru

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Врачи не могут выяснить причины боли в спине Лерчек

Врачи не могут выяснить причины боли в спине блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина. — Прим.ред.). Об этом сообщил возлюбленный интернет-знаменитости, хореограф Луис Сквиччиарини в социальных сетях.

«Сегодня у нас иммунотерапия с Лерой. К сожалению, боль продолжается. Мы не знаем причину, мы еще ищем», — уточнил танцор.

Сама блогер добавила, что одно обезболивающее было заменено другим. Стало немного легче, у нее даже получается медленно ходить, и сознание стало яснее. Но совсем избавиться от болевых ощущений не получается. Не помогла ни блокада, ни воздействие током. Один из возможных вариантов лечения — облучение.

В сентябре у Лерчек появились сильные боли в спине. Ни магнитно-резонансная, ни компьютерная томографии не помогли найти причину этих неприятных ощущений. Но у врачей есть подозрения, что в болях виноваты метастазы злокачественной опухоли, которые появились в спинном мозгу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что избранник Лерчек эмоционально поздравил блогера с днем рождения. Он отметил ее стойкость в борьбе с болезнью и принялся в любви.

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