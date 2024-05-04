Министр экономики Франции сбил велосипедиста в Париже

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 20 0

ДТП случилось с личным автомобилем чиновника.

Министр экономики Франции сбил велосипедиста в Париже

Фото: www.globallookpress.com / Ute Grabowsky

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Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр сбил велосипедиста на своем личном автомобиле. Об этом сообщает издание Figaro.

По данным французских СМИ, велосипедист выехал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Его доставили в ближайшую больницу с травмами лица, врачи подозревают сотрясение мозга, но пока подтверждения нет.

Прибывшие на место правоохранители составили протокол, а также проверили министра на употребление алкоголя.

«Как и любой гражданин в таком случае, он ответил на вопросы полицейских и на месте сдал тест на алкоголь. Он также прошел тест на наркотики. И оба теста были отрицательными», — говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как первомайская демонстрация в Париже переросла в беспорядки.

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