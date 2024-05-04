На Украине цыгане устроили конфликт с полицией из-за мобилизации
Местным силовикам пришлось произвести выстрелы в воздух после того, как нарушители попытались открыть вход в здание военкомата.
Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko
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На Украине в городе Виноградов в Закарпатской области местная группа цыган и сотрудники Территориального центра комплектования (аналог военкомата — Прим. ред.) устроили конфликт. Об этом пишет пресс-служба полиции региона на своей странице в социальной сети.
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после того, как около десяти человек из села Онок нарушили общественный порядок — они оказались недовольны мобилизацией своего товарища и прибыли к Виноградовскому ТЦК.
Участники конфликта попытались силой открыть вход в здание, после чего сотрудникам военкомата и полицейским пришлось произвести предупредительные выстрелы в воздух.
Как известно, никто из участников не пострадал, а главному виновному в деле о хулиганстве грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Украинские СМИ передают, что группа цыган пыталась помешать мобилизации своего односельчанина, который тяжело болен. Мужчину остановили на местном рынке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как украинцы пытаются избежать мобилизации.
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