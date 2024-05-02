Бросают авто и просят убежище: как украинцы пытаются избежать мобилизации

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Евгения Романова
Евгения Романова 143 0

«Страна.ua»: украинцы бросают авто на дороге и пешком уходят в Молдавию

Бросают авто и просят убежище: как украинцы пытаются избежать мобилизации

Фото: Reuters / LIESA JOHANNSSEN

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Тема:
Спецоперация

Шестерых уклонистов уже задержала молдавская полиция.

Украинцы бросают возле границы с Молдавией автомобили прямо на трассе, чтобы пешком попасть на территорию соседней страны. Об этом передает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Они (украинцы — Прим. ред.) доезжают либо до границы, либо до приграничной зоны с блокпостами и уже оттуда идут пешком в Молдавию», — говорится в сообщении.

Указывается, что на трассе возле границы встречаются машины с номерами разных регионов Незалежной. Причем уже пограничная полиция Молдавии сообщила в Telegram-канале о задержании некоторых граждан Украины, которые пытались пересечь нелегальным путем границу.

«Задержано шесть украинцев, которые нелегально проникли на территорию Молдавии и запросили убежища на территории страны», — указывается в публикации.

Сами уклонисты рассказали, что каждый из них заплатил по четыре тысячи долларов организаторам, чтобы пересечь границу.

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После начала российской спецоперации по защите Донбасса президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение, а потом законодательно запретил ведение любых переговоров с Москвой. Мужчинам от 18 до 60 лет не разрешается покидать страну, на поля боя их отправляют активно: повестки доставляют и домой и по месту работы, некоторых посылают в ТЦК прямо с улицы.

Верховная рада затем приняла большинством голосов закон об ужесточении мобилизации. Документ, в первую очередь, ужесточает порядок проведения мобилизации на Украине, предусматриваются наказания за уклонения. В документе также уточняются категории лиц, подлежащих призыву. Ожидается, что это приведет к мобилизации сотни тысяч украинцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинцы в Одессе живут в страхе из-за жестокой мобилизации. Киевский режим заставил свой народ бояться не только находиться на улице, но даже шарахаться от любого стука в дверь дома.

Тема:
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