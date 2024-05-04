Россияне столкнулись с трудностями при открытии счетов в крупнейшем банке Турции

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 26 0

РБК: крупнейший банк Турции ужесточил условия открытия счетов для россиян

Россияне столкнулись с трудностями при открытии счетов в крупнейшем банке Турции

Фото: MURAD SEZER / ТАСС

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Граждане РФ все чаще получают отказы при обращении в DenizBank.

Один из крупнейших банков Турции DenizBank ужесточил условия открытия счетов для граждан России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на посредников, помогающих россиянам получать карты в турецких финорганизациях.

Трудности начались с начала 2024 года. При этом в большинстве случаев граждане РФ получают отказ в открытии счета. Это коснулось даже тех, у кого есть в стране вид на жительство (ВНЖ) и прописка.

«DenizBank с начала 2024 года практически перестал открывать счета гражданам России — из десяти заявок на открытие счета одобрение получает только одна», — рассказывает один из посредников Сергей Овсянников.

Исключение банк делает только для клиентов, у которых депозит составляет больше 100 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Турции уже комментировали сообщения о массовых отказах россиянам в открытии банковских счетов.

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Россияне столкнулись с трудностями при открытии счетов в крупнейшем банке Турции

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