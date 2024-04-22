В Турции опровергли сообщения об отказе россиянам в открытии банковских счетов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 22 0

Информация ранее распространилась в социальных сетях. Кроме того, сообщалось и о закрытии уже имевшихся счетов.

В Турции опровергли сообщения об отказе россиянам в открытии банковских счетов

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Массовой ситуации с отказом в открытии банковских счетов для граждан России в Турции нет. Появившиеся сообщения опровергло агентство РИА Новости после комментария одного из банков.

В социальных сетях ранее появились сообщения о том, что россиянам в Турции якобы массово отказывают в открытии банковских счетов, а также говорилось о случаях закрытия уже имевшихся счетов в государственном банке страны «Зираат».

Агентству в одном из банков рассказали, что массовой ситуации с отказами в данном вопросе не наблюдается, «по крайней мере, в Анкаре».

«Мы готовы открыть банковские счета гражданам России. Достаточно иметь документ о праве на работу на территории Турции, вид на жительство и, в ряде случаев, наличие депозита», — сказал собеседник агентства.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам главы ВТБ Андрея Костина, число отказов в платежах от банков дружественных России государств резко увеличилось с конца прошлого года после ужесточения режима вторичных санкций. Растут сроки и комиссии, а также объем запрашиваемой документации.

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