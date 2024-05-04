Время действовать: прогноз Таро на неделю с 6 по 12 мая

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 6 по 12 мая.

Основная энергия недели (Карта Таро — Рыцарь мечей)

Фото: 5-tv.ru

Карта сулит напряжение в различных сферах жизни. Рыцарь мечей также говорит о том, что пришло время наметить основные цели и переходить к действиям. Придется преодолевать препятствия и действовать очень быстро. Важно не медлить с принятием решений и двигаться вперед.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Девятка кубков)

Фото: 5-tv.ru

На этой неделе возможно поступление большой суммы. Карта обещает позитивные изменения в финансовой сфере и увеличение прибыли. Удастся достичь гармонии и баланса в денежных вопросах. Можно смело реализовывать все задумки, связанные с деньгами.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Десятка жезлов)

Фото: 5-tv.ru

Десятка жезлов символизирует физическую или эмоциональную усталость. Возможно, вы вкладываете слишком много сил в отношения с партнером. Не стоит тащить на себе какой-либо непосильный груз и терпеть негатив.

Пришло время сделать решительные шаги и освободиться от тяжести. Есть вероятность появления неопределенности в отношениях. В этом случае стоит устроить доверительный разговор с партнером.

Совет на неделю (Карта Таро — Шестерка кубков)

Фото: 5-tv.ru

На этой неделе желательно встретиться с людьми, которые хорошо к вам относятся. В этом случае вы получите много позитивных эмоций и энергии. Не отказывайтесь от предложенной помощи или знаков внимания. Получайте их с благодарностью и заполняйте свой внутренний ресурс.

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