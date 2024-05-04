Шольц пошутил о поставках дальнобойных ракет Taurus на Украину

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 52 0

Шольц отказался поставлять Украине ракеты Taurus

Шольц пошутил о поставках дальнобойных ракет Taurus на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация

Жители были удивлены таким выражением канцлера.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о важности сохранения контроля над поставляемым вооружением, отвечая на вопрос о передаче ВСУ дальнобойных ракет Taurus. Об этом пишет Bild.

«И здесь нельзя вести дебаты, как между друзьями: „Ты что, мне не доверяешь?“ Конечно, я доверяю моему другу. Но я бы не стал давать каждому все оружие», — сказал он на встрече с жителями в городе Люнебург в Нижней Саксонии, после чего улыбнулся.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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