На Украине сообщают о взрывах в Одессе, Харькове и Николаевской области

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 24 0

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

На Украине сообщают о взрывах в Одессе, Харькове и Николаевской области

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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В Одессе, Харькове и на территории Николаевской области прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Ранее в регионах звучал сигнал воздушной тревоги. Подробностей случившегося пока нет.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры.

В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подполье сообщило об ударе ВС РФ по складам с боеприпасами ВСУ под Харьковом.

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