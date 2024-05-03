Подполье сообщило об ударе ВС РФ по складам с боеприпасами ВСУ под Харьковом

Российские войска нанесли удар по складам с боеприпасами в городе Чугуеве Харьковской области. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В 11:40 в пригороде Харькова Чугуеве прозвучали два взрыва. По сообщениям сопротивления, взрывы были в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики», — передает РИА Новости слова Лебедева.

Он уточнил, что именно там Вооруженные силы Украины (ВСУ) накапливают боекомплект. Также рядом находится военная учебная база. По словам Лебедева, взрывы были такой силы, что звук был слышен на 20 километров вокруг.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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