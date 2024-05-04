Оптическая иллюзия: мозг может видеть несуществующие формы и цвета

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 30 0

NatComms: из-за чрезмерной активности мозг видит несуществующие формы и цвета

Оптическая иллюзия: мозг может видеть несуществующие формы и цвета

Фото: www.globallookpress.com / Simone Brandt

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Ложные видения происходят из-за чрезмерной умственной деятельности.

Немецкие нейробиологи из Тюбингенского университета узнали, что из-за чрезмерной нагрузки мозг может видеть формы и цвета, которых на самом деле нет в поле зрения. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Ученые использовали изображение с контрастными цветами и множеством линий. Узоры, которые окрасили в салатовый цвет, испытуемые восприняли, как сплошную фигуру. Но в действительности фигура не была цельной, и ее центральная часть вообще оказалась белого цвета.

Специалисты объяснили, что зрительная кора состоит из шести составляющих. Они имеют определенный номер: от V1 до V6.

Самый первый слой V1 отвечает за распознавание базового слоя данных. Тут нейробиологов и ждала неожиданность.

Нейроны восприняли не только иллюзорные области, но и не иллюзорные за счет помощи других слоев зрительной коры. Если заблокировать все от V2 до V6, то реакция прекращается.

Ученые выразили надежду, что этот опыт поможет в дальнейших исследованиях мозга, который до сих пор не изучен до конца.

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Оптическая иллюзия: мозг может видеть несуществующие формы и цвета

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