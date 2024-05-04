Есть спасение от клещей: как защититься от укусов

Чаще всего зловредные насекомые присасываются к шее, ягодицам, плечам, подмышкам и паховой зоне.

Доцент кафедры терапии Грант Шехян рассказал NEWS.ru, как эффективно защититься от клещей. Специалист назвал наиболее действенными средствами защиты, помимо специальных спреев, одежду из плотных тканей, эфирное масло эвкалипта и обувь на высокой подошве.

«Обувь должна быть высокой, а штанины необходимо заправить в длинные носки», — объяснил врач.

Он также отметил, что яркие ткани и рисунки привлекают внимание насекомых, поэтому для лучшей безопасности, стоит выбирать приглушенные тона.

Это происходит из-за того, что акцентные оттенки похожи на те, что можно встретить летом в природе. За счет этого клещи принимают человека за цветок.

Если же укус все же появился на теле, то для его обработки стоит выбрать средство, которое для нее предназначено, а не просто все то, что находится под рукой.

В случае, когда клещ остался на части тела, не надо его отрывать. Таким методом не получится правильно извлечь его. Лучшим решением станет обратиться за помощью к специалистам.

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