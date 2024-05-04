Вандал осквернил мемориал «Погибшим солдатам» в Ленобласти

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Неизвестный надругался над местом захоронения 524 бойцов Великой Отечественной войны.

Вандал осквернил мемориал «Погибшим солдатам» в Ленобласти

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Мемориал «Погибшим солдатам» в Кировском районе Ленинградской области осквернил неустановленный вандал. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

«Следственным отделом по городу Кировску СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 2 ст. 243.4 УК РФ („Повреждение воинского захоронения, увековечивающего память погибших при защите Отечества“)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что оскверненный мемориал — место захоронения 524 человек. Один из украшавших его вазонов неизвестный вандал повредил, а второй — украл. Сейчас полиция устанавливает личность злоумышленника.

Это уже второй за последнее время инцидент с осквернением мест воинской славы и памяти в Ленобласти. В апреле полиция задержала мужчину, который решил прикурить сигарету от Вечного огня в сквере Победы города Кириши.

Им оказался 29-летний местный житель, безработный актер. В отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве неизвестный обезглавил коня Рокоссовского на горельефе «Парад Победы».

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