В Москве неизвестный обезглавил коня Рокоссовского на горельефе «Парад Победы»

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Евгения Романова
Евгения Романова 344 0

Проверка по данному поводу уже начата.

В Москве неизвестный обезглавил коня Рокоссовского на горельефе «Парад Победы»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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На Красной площади в Москве неизвестный повредил барельеф «Парад Победы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Все произошло в ночь на 12 декабря. Вандал отпилил голову коня, на котором изображен маршал Константин Рокоссовский, а затем скрылся с места.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве скульптуру «Принцесса Турандот» сломал дебошир. Это был уже второй случай за сентябрь.

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