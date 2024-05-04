Полиция задержала устроившего стрельбу в Москве мужчину

Полицейские задержали устроившего стрельбу в ходе драки на севере Москвы мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД.

Отмечается, что инцидент мог быть последствием конфликта между тремя местными жителями. Один из участников затем произвел выстрел, предварительно, из травматического оружия, после чего скрылся.

В результате стрельбы, подчеркнули в МВД, нет пострадавших. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что правоохранителям удалось задержать четырех человек, которые устроили перестрелку в Дальнегорске. Инцидент произошел 26 апреля — камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать, как возле Дома культуры «Химик» сначала припарковались две машины.