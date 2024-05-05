Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой.

«Пусть светлая пасхальная радость наполняет наши сердца любовью и благодарностью к победителю смерти Христу, пробуждает добрые чувства и вдохновляет нас на созидательные труды, способные изменить нашу жизнь к лучшему. С праздником всех вас, мои дорогие! С Пасхой господней!» — обратился он.

Патриарх отметил, что на протяжении 20 веков неисчерпаемым источником радости для последователей Господа неизменно остается его победа над смертью и злом, а также убежденность в том, что благодаря его воскресению каждый верующий человек имеет надежду на спасение и вечную жизнь.

РПЦ, указал он, продолжает активно помогать тем, кто, рискуя жизнью, находится на передовых рубежах защиты отечества, кто потерял родных и близких, лишился крова или получил ранения. Он поблагодарил епархии, монастыри, приходы, а также православных волонтеров, которые продолжают вносить свой вклад в это общенародное дело.