Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 21 0

Он напомнил, что в глазах Бога личность каждого человека бесценна, но это также означает, что все поступки, слова и даже мысли влияют на то, как сложится его жизнь и какой будет его учесть.

Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой.

«Пусть светлая пасхальная радость наполняет наши сердца любовью и благодарностью к победителю смерти Христу, пробуждает добрые чувства и вдохновляет нас на созидательные труды, способные изменить нашу жизнь к лучшему. С праздником всех вас, мои дорогие! С Пасхой господней!» — обратился он.

Патриарх отметил, что на протяжении 20 веков неисчерпаемым источником радости для последователей Господа неизменно остается его победа над смертью и злом, а также убежденность в том, что благодаря его воскресению каждый верующий человек имеет надежду на спасение и вечную жизнь. 

РПЦ, указал он, продолжает активно помогать тем, кто, рискуя жизнью, находится на передовых рубежах защиты отечества, кто потерял родных и близких, лишился крова или получил ранения. Он поблагодарил епархии, монастыри, приходы, а также православных волонтеров, которые продолжают вносить свой вклад в это общенародное дело.

+9° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:17
Пора бить тревогу: какие симптомы «кричат» о кризисе среднего возраста
0:13
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой
23:48
У Лопес и Аффлека настал сложный период в отношениях
23:19
Письмо сыну: Анна Михалкова впервые за два года появилась в сети
23:17
Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима
23:09
Пасхальная служба в Храме Христа Спасителя: прямая трансляция

Сейчас читают

Очевидцы сообщили о стрельбе в Москве
Урок не усвоен: Лерчек опять задолжала налоговой миллионы
Большое искушение: грешно ли есть куличи до Пасхи
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео