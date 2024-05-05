Путин прибыл на Пасхальную службу в Храм Христа Спасителя

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 226 0

Также на службе присутствует мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин приехал на Пасхальное богослужение в Храм Христа Спасителя, где традиционно встречает главный православный праздник.

Торжественное богослужение совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также на службе присутствует мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава государства традиционно встречает праздник Светлой Пасхи в Храме Христа Спасителя. Богослужение началось после 23:00 и продлится примерно до 03:00.

К началу пасхальной службы в храм доставили частицу благодатного огня. Ежегодно он появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, построенном над местом распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа.

Получение Благодатного огня — священный и важный для каждого православного христианина ритуал, который позволяет прочувствовать связь между верующими и Богом.

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