Нейросети предсказывают будущее: ИИ стремится занять нишу гадалок и экстрасенсов

Искусственный интеллект научился делать расклады и различные прогнозы на запросы людей. Стоит ли доверять роботу?

Искусственный интеллект (ИИ) развивается стремительно. В России он уже занимает нишу, которая на протяжении тысячелетий считалась делом особ привилегированных, избранных. Речь о предсказаниях: теперь натальные карты, астрологические прогнозы и толкование раскладов таро отлично делает искусственный интеллект. Причем такие прогнозы даже больше похожи на правду, в этом убедился корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Тысячелетняя монополия на другой мир начинает рушиться. Ведьмы, тарологи и шаманы предсказывали будущее всем, но свое не смогли предвидеть.

Сущность из совсем другого мира, пришли отобрать хлеб армии экстрасенсов. Имя ей — нейросеть. Они уже связали реальный и виртуальный миры. ИИ пишут музыку, создает картины и даже прогнозирует погоду. Пока Снежана делится прогнозами с жителями Ставрополья, другие нейро-особи покоряют мир магии и эзотерики. Эти видео создал ИИ. Нейросеть в образе прорицательницы, в руках карты таро. Их значения программа легко может считать и делать расклад по вашему запросу.

«Если это раньше была просто справочная система, то сейчас эта справочная система контекстуальная. Тот же GPT-чат он трансформирует ответ в эту сторону, даст видение ситуации, описывая ее не просто как карты, а как ситуацию с отношениями или с карьерным продвижением», — говорит практикующий таролог Александр Гулый.

Экстрасенс Айгуль Хуснутдинова тасуя свою старенькую колоду, уверена: нейросетям нельзя доверять, ведь у них нет главного — души.

«Когда я делаю расклад для человека, я, например, могу что-то услышать. Я могу что-то увидеть. Я могу, например, весь день быть в каком-то другом состоянии. Основываясь на всех этих факторах, в том числе и на картах, я даю обратную связь человеку», — говорит экстрасенс.

Но у бездушных машин есть неоспоримое преимущество — математика. Ведь его ответы, это не предсказания, а научно выверенный прогноз.

«Чат-GPT — его основная задача чтобы максимально пытаться советовать ожидаемому ответу. Чем больше вы дадите входных данных, чем качественнее сделать запрос, тем предсказание будет лучше», — говорит разработчик в области искусственного интеллекта НИТУ МИСИС Олег Степовой.

«Вы куда лезете в гадательную систему? Алиса же не подсказывает, что там если повернете, там пробка будет. Я, когда еду, все пробки вот так раздвигаю, руками», — шутит ведьма Оксана Гордиенко.

Оксана Гордиенко считает себя целительницей, без лишней скромности называет ведьмой номер один в России. Ее квартира — это настоящий оплот магии и эзотерики. Вот фотографии духов на стене, но разговаривать мы будем не с ними. Это наш советчик, на фото в облаках, его, правда, не видно, но он есть, уверяет ведьма. Верим и интересуемся: смогут ли нейросети заменить гадалок?

Едва ведьма успела отдышаться, задаю следующий вопрос. Интересует дата моей смерти, духи ответом не радуют. То же самое спрашиваем у искусственного интеллекта.

«Нейросеть оказалась более щедрой, судя по ее расчетам, проживу я на 20 лет дольше, чем предсказывала питерская гадалка Оксана», — говорит корреспондент.

Пока колдуны и ведьмы идут крестовым походом на виртуальную Вселенную, более прагматичные граждане нашли иной подход. Недавно в Сети прогремела история школьника, который создал фейковый аккаунт ведьмы и заставил GPT-чат зарабатывать ему деньги на прогнозах.

У людей есть такая особенность придавать совершенно обычным вещам сакральные смыслы. Вот, например, встретился на пути огромный камень, то он обязательно волшебный. Либо погубит, либо правильный путь подскажет. Главное, чтобы по дороге не попался перекресток. Ведь это же грань между мирами где можно встретить потусторонние силы. Вот только все это на самом деле сказки, которыми так называемые колдуньи пугают своих впечатлительных клиентов. Темные силы в этом им никак не помогают, а вот искусственный интеллект с удовольствием делится советами — по организации и ведению бизнеса, созданию собственного имиджа, обучению адептов.

Мы не успокоились и спросили у потомственного шамана, сможет ли нейросеть достичь большего в мире эзотерики.

«Сейчас совершенно нет, сейчас совсем пустота. Ну в дальнейшем в каких-то частях да, смогут. Это не будет как целительство, это будет как предсказание», — говорит шаман Елена Батыр.

Интересно, что это был единственный вопрос, в котором ответы человеческих колдунов и кибернетических оракулов совпали.

ИИ и экстрасенсы могут дополнять друг друга. Нейросеть может взять на себя анализ данных и прогнозирование, а экстрасенсы будут заниматься интерпретацией результатов и предоставлением духовной поддержки.

Время покажет, кто дальше поведет в будущее все верящих в потустороннее. Фора у нейросетей, их на рынке уже сотни, в том числе бесплатных, в отличие от аналоговых прорицателей.