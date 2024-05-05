Пасхальное богослужение прошло в главном храме Вооруженных сил России

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 14 0

Он находится в парке «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области.

Пасхальное богослужение прошло в главном храме Вооруженных сил России

Фото: 5-tv.ru

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В главном храме Вооруженных сил (ВС) России в ночь на 5 мая прошла большая Пасхальная служба. Торжественную литургию возглавил митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Феогност.

«Торжество объединило под сводами храма верующих военнослужащих и гражданский персонал ВС РФ, а также прихожан», ― отметили в оборонном ведомстве.

Пасхальное богослужение прошло также в Ставропигиальном Никольском морском соборе в Кронштадте. Его возглавил настоятель собора — заместитель председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, архимандрит Алексий.

В Храме Христа Спасителя в столице состоялась самая масштабная служба под руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Традиционно ее посетил президент России Владимир Путин.

Главный храм ВС РФ (Патриарший собор во имя Воскресения Христова) находится в парке «Патриот» в подмосковном Одинцовском городском округе. Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и ратным подвигам русского народа во всех войнах.

Построен на пожертвования и бюджетные средства Москвы и области, освящение прошло 14 июня 2020 года. Храм опоясан мультимедийным мемориальным комплексом «Дорога памяти» протяженностью 1,5 километра.

Главная икона — «Спас Нерукотворный». Она выглядит как каноническое изображение лика Иисуса Христа, который, согласно преданию, отпечатался на материи.

Помимо комплекса «Дорога памяти», на территории храма расположен музей под открытым небом «Поле победы», собирательный образ сражения под Москвой в 1941 году.

Ранее 5-tv.ru писал, как в России празднуют Пасху.

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