Путин поздравил православных христиан с Пасхой

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 30 0

Президент отметил, что пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции.

Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Президент России Владимир Путин в воскресенье поздравил православных христиан с Пасхой.

«Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления», — отметил лидер страны. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил работу Русской православной церкви (РПЦ) и других христианских конфессий, направленную на сохранение исторического, культурного, духовного и наследия России.

«Духовные пастыри всегда были вместе с народом. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, христианские религиозные организации оказывают действенную, бескорыстную помощь тем, кто нуждается в поддержке и внимании», — указал глава государства.

Он отметил, что РПЦ вместе с другими христианскими конфессиями также играют большую роль в укреплении института семьи, воспитании молодежи и установлении нравственных ориентиров.

Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Как это было — смотрите в нашем материале.

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