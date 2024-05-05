Пробовал стать курьером: актер Мартынов из «Универа» о новой профессии в жизни

Однажды у артиста были мысли сменить работу.

Актер Александр Мартынов (в прошлом Стекольников — Прим. ред.), всем известный как ученый Валентин Будейко из популярного сериала «Универ. Новая общага», хотел некоторое время подработать курьером. О том, как он окунулся в новую профессию и что ждать поклонникам от ситкома «Универ. 13 лет спустя», артист рассказал в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

В продолжении сериала у персонажей Вали и Маши (Анна Хилькевич) двое детей, для героя это повод раскрывать себя с разных сторон и совершать различные поступки. А вот для Александра Мартынова поводом попробовать что-то новое в жизни стала пандемия. Чтобы зарабатывать деньги, когда не было ролей или отменялись съемки, актер хотел стать курьером. Но, как он сам признался, хорошо, что не пошел на это, так как его бы спина не выдержала нагрузки, пришлось тратить деньги на лечение.

По словам Александра, несмотря на то, что сериал идет с 2011 года, у нет сомнений, что сюжет сможет продолжать и дальше интересовать зрителей. Персонажи не остаются на одном месте, они как живые люди совершают ошибки и меняются. Героя Александра Мартынова также ждет преображение.

Актер отметил, что проект стал долгоиграющим, на сериале выросло не одно поколение, новые и старые зрители любят персонажей.

Несмотря на загруженность, Александр Мартынов старается уделять время своим двум сыновьям и дочери. Все дети разного возраста, каждый проходит разный период взросления, но у актера получается находить компромисс с ними, пока никто из наследников не решил пойти по стопам папы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Александр Мартынов ответил на вопрос 5-tv.ru о своих главных ценностях в жизни.