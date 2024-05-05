ВСУ потеряли еще один американский танк Abrams в зоне спецоперации
Какую военную технику армия киевского режима еще потеряла в боях?
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вооруженные силы Украины в ходе российской спецоперации потеряли танк Abrams американского производства. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что бойцы армии РФ отразили за сутки восемь контратак противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Соловьево, Бердычи, Семеновка и Нетайлово ДНР.
«ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, боевую бронированную машину и три пикапа», — говорится в сообщении.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенный пункт Очеретино в ДНР.
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