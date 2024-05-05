ВС РФ освободили населенный пункт Очеретино в ДНР

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 819 0

О продвижении российских сил рассказали в Минобороны страны.

ВС РФ освободили населенный пункт Очеретино в ДНР

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Российские войска взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны страны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское Донецкой Народной Республики», — доложили о ходе спецоперации в ведомстве.

Кроме того, за последние сутки российские силы отразили восемь контратак ВСУ в шести районах ДНР.

«ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, боевую бронированную машину и три пикапа», — добавили в Минобороны.

Россия продолжает проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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