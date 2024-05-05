«Все разворовали»: на Украине сделали громкое заявление

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 46 0

Замглавы Тернопольского совета Деревляный признался в разграблении Украины

«Все разворовали»: на Украине сделали громкое заявление

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Кто на протяжении многих лет грабил Незалежную?

Заместитель главы Тернопольского областного совета Василий Деревляный признался, что Украину грабили все ее президенты еще с момента обретения страной независимости в 1991 году. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Тернополь 1».

«Я знаю всех президентов от начала независимости Украины. Я знаю, кто сколько резал, продавал, разграбил. Все разворовали, и я принимал в этом участие», — указал он.

В том числе пострадали учреждения и объекты на территории Тернопольской области, добавил чиновник. Та же участь постигла и украинскую армию, отметил Деревляный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в поселке Бородянка Киевской области пропали 20 миллионов гривен (около 46 миллионов рублей), которые украинские власти направили на восстановление населенного пункта. Нехватка денежных средств была обнаружена во время ревизии документов поселкового совета.

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«Все разворовали»: на Украине сделали громкое заявление

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