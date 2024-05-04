В карман? Под Киевом исчезли выделенные на восстановление села 20 миллионов гривен

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 14 0

Под Киевом пропали выделенные на восстановление села 20 миллионов гривен

В карман? Под Киевом исчезли выделенные на восстановление села 20 миллионов гривен

Фото: www.globallookpress.com / Oleg Pereverzev

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Нехватка денежных средств была обнаружена во время ревизии документов.

В поселке Бородянка Киевской области пропали 20 миллионов гривен (около 46 миллионов рублей), которые украинские власти направили на восстановление населенного пункта. Об этом рассказало издание «Страна.ua».

Нехватка денежных средств была обнаружена во время ревизии документов поселкового совета.

«Основная часть нарушений на сумму 14 миллионов гривен (34 миллиона рублей. — Прим. ред.) — отсутствие металлопластиковых окон, которые должен был установить поселковый совет», — говорится в сообщении.

Аудиторам удалось выяснить, что ремонт окон и дверей проводился по завышенным ценам. В результате были «неэффективно» использованы больше пяти миллионов гривен (12 миллионов рублей) из государственного бюджета.

Генеральная прокуратура Украины уже получила информацию о случившемся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский устроил кадровые перестановки в СБУ: кого уволили на этот раз.

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