Умер совершивший первый кругосветный полет без посадок пилот Рутан

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 46 0

Его управление самолетом сравнивали с игрой на рояле из-за невероятной филигранности и многообразия.

Умер совершивший первый кругосветный полет без посадок пилот Рутан

Фото: www.globallookpress.com / Kevin McKiernan

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Умер Диг Рутан — пилот, который первым совершил кругосветный полет без посадок. Об этом сообщило агентство The Associated Press.

Причиной стала инфекция легких, которую он не смог побороть. Заболевание оказалось слишком серьезным для пожилого организма. Рутану было 85 лет.

«Дик Рутан скончался в больнице города Кер-д’Ален, штат Айдахо», — написали в материале.

Его управление самолетом было филигранным. Мастерство Рутана сравнивали с игрой на рояле. Пилота также часто называли обладателем «бархатной руки».

Тот самый кругосветный полет без остановок Рутан совершил со вторым пилотом в 1986 году. В общей сложности у них ушло девять дней и три минуты. Это событие стало поистине легендарным.

В 2005 году он блеснул еще раз. Мужчина установил рекорд, пролетев около 16 километров на самолете с ракетным двигателем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умерла заслуженная артистка России Галина Давыдова.

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