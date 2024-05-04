Умерла заслуженная артистка России Галина Давыдова

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 34 0

Знаменитости, как отмечается, было 48 лет.

Умерла заслуженная артистка России Галина Давыдова

Фото: Кадр из сериала «Час Волкова 3», 2009 г.

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Умерла заслуженная артистка России, доцент кафедры вокального искусства ГИТИСа Галина Давыдова. Об этом сообщили в пресс-службе института.

Знаменитости, как отмечается, было 48 лет. Причина смерти артистки не уточняется.

Давыдова родилась в 1975-м в Советске Тульской области. Она окончила вокальный факультет музыкального училища имени Даргомыжского, ГИТИС и аспирантуру театрального вуза.

При этом на большом экране звезда впервые появилась в 2000-м. Зрителю Давыдова знакома по ролям в сериалах «Солдаты» и «Час Волкова».

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