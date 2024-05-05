Автомобиль Aurus пройдет рестайлинг в 2026 и 2030 годах

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Алексей Хитров
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Мантуров анонсировал рестайлинг автомобиля Aurus в 2026 и 2030 годах

Автомобиль Aurus пройдет рестайлинг в 2026 и 2030 годах

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Обновленный седан Aurus Senat обещали представить уже на инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Представительский автомобиль Aurus пройдет рестайлинг в 2026 и 2030 году, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Его комментарий на эту тему опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

По словам Мантурова, в 2026 году появится более углубленная измененная конструкция платформы автомобиля, а на 2030 год запланирована его дальнейшая модернизация.

Предстоящий рестайлинг Aurus не привязан к конкретным событиям или датам, а будет произведен согласно изначальному плану, уточнил министр.

Aurus — линейка автомобилей представительского класса, создаваемая с 2013 года по заказу Минпромторга РФ, как для замены служебных машин госслужащих, так и для коммерческих продаж. Расположенное в Елабуге производство выпускает седаны Senat и кроссоверы Komendant.

В начале апреля Мантуров сообщил, что рестайлинговую модель Aurus Senat представят на инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский автомобильный бренд Aurus планирует запустить производство машин бизнес-класса совместно с зарубежными партнерами на базе бывшего завода Toyota в Петербурге.

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