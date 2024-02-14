Aurus запустит производство авто бизнес-класса на бывшем заводе Toyota

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 86 0

Мантуров: Aurus запустит производство авто на бывшем заводе Toyota в России

Aurus запустит производство авто бизнес-класса на бывшем заводе Toyota

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

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Предприятие было продано в собственность «НАМИ» в 2023 году.

Российский автомобильный бренд Aurus планирует запустить производство машин бизнес-класса совместно с зарубежными партнерами на базе бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге. Об этом на выставке-форуме «Россия» рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По словам главы Минпромторга, всего Aurus собирается запустить четыре модели бизнес-класса. Первые экземпляры должны появиться уже в конце текущего года.

«Это будет совместно с индустриальными зарубежными партнерами… В конце года будут уже первые экземпляры промышленной сборки», — рассказал министр.

Какие именно иностранные партнеры будут участвовать в производстве, Мантуров не уточнил.

Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге был продан институту «НАМИ», подведомственному российскому Минпромторгу, весной 2023 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге вновь сменил владельца.

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