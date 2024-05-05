Чехия официально отозвала посла республики из России

Витезслав Пивоньку покинул РФ еще два года, но по документам лишь сейчас.
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
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Чехия официально отозвала своего посла Витезслава Пивоньку из России. Об этом рассказал министр иностранных дел республики Ян Липавский.
Посла уже уволили. По документам он закончит нести свою службу в текущем месяце, но фактически он не находится в России еще с 2022 года. Политик вернулся на родину после начала специальной военной операции на Украине.
После отъезда Пивоньку его пост занимал Ян Ондржейка. Кто официально станет возглавлять посольство Чехии в РФ — неизвестно.
«Мы интенсивно работаем над назначением нового посла. Нынешний посол уже уволен. Я верю, что когда-нибудь появится новый посол Чехии», — сообщил министр иностранных дел республики.
Представители Чехии неоднократно поднимали вопрос о наличии смысла в работе посла их страны на территории России, пока та не может примириться с Украиной. Данная тема находится в процессе обсуждения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для ВСУ.
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