Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для ВСУ

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 48 0

Праге до сих пор не хватает информации, но при этом она заявила, что в инцидентах виновата Москва.

Чехия обвинила Россию во взрывах на складах со снарядами для ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ferhat Bouda

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Прага считает, что во взрывах на складах с боеприпасами для ВСУ, произошедших в октябре и декабре 2014 года в Врбетице, виновато ГРУ (Главное разведывательное управление) Минобороны России. Об этом заявили в пресс-службе полиции Чехии.

«Полицейское управление считает доказанным, что взрывы двух складов во Врбетице совершили сотрудники ГРУ ВС РФ. Мотивом этого было предотвращение доставки оружия и боеприпасов», — указано в заявлении.

Полиция отметила, что в этом деле по-прежнему не достает важной информации. Ведомство считает, что виновные находятся в России, и в итоге расследование пришлось отложить, поскольку Москва отказалась идти на контакт в этом деле.

Взрывы произошли в октябре и декабре 2014 года. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Чехия пытается переложить вину на Россию из-за необъективного расследования.

При этом бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш отмечал, что РФ непричастна к взрывам на складах. Экс-президент Чехии Милош Земан настаивал, что необходимо провести детальное расследование и делать это нужно «с холодной головой».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска уничтожили склады с боеприпасами ВСУ.

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