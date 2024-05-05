Патриарх Кирилл поздравил космонавтов на МКС с Пасхой

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 13 0

Несмотря на видеоформат, общение получилось очень теплым.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой космонавтов, которые находятся на МКС.

«Я очень рад этой возможности — в светлый день Пасхи Христовой сердечно вас поздравить, пожелать вам помощи Божьей, крепости сил — душевных и телесных, а самое главное — здоровья. Вы все люди сильные, конечно, физически здоровые, но не могу не отметить, что здоровье является непременным фактором, который сопутствует успеху», — сказал он.

Предстоятель РПЦ также выразил восхищение их трудом, благословя их на дальнейшую работу. Несмотря на видеоформат, общение получилось очень теплым — все участники улыбались на протяжении диалога и внимательно слушали друг друга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Пасхой. Он обратил внимание на то, что вера для людей является компасом, который помогает держаться правильного жизненного курса.

Помимо этого, патриарх поблагодарил тех, кто, рискуя жизнью, находится на передовых рубежах защиты Отечества и традиционных христианских ценностей.

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