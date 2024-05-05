Швейцария отправила Папе Римскому приглашение на саммит по Украине

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 20 0

Президент Швейцарии пригласила на конференцию по Украине Папу Римского

Швейцария отправила Папе Римскому приглашение на саммит по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Alessio Marini

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Тема:
Спецоперация

Он пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке.

Президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что Папу Римского Франциска пригласили на мирную конференцию по Украине, которая пройдет в кантоне Нидвальден. Об этом сообщает Blick.

«Мы пригласили Святой престол. Ватикан очень поддерживает мирную конференцию», — отметила Амхерд.

Саммит, который запланирован на 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток, пройдет с участием глав государств и представителей правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол России в Берне Сергей Гармонин прежде сообщал, что государство не будет участвовать в данном мероприятии ни в каком формате.

В рамках конференции планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским, содержание которой уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования к Москве неприемлемыми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем обернется саммит по Украине в Швейцарии без участия России.

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