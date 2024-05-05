Швейцария отправила Папе Римскому приглашение на саммит по Украине
Президент Швейцарии пригласила на конференцию по Украине Папу Римского
Фото: www.globallookpress.com / Alessio Marini
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Он пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке.
Президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что Папу Римского Франциска пригласили на мирную конференцию по Украине, которая пройдет в кантоне Нидвальден. Об этом сообщает Blick.
«Мы пригласили Святой престол. Ватикан очень поддерживает мирную конференцию», — отметила Амхерд.
Саммит, который запланирован на 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток, пройдет с участием глав государств и представителей правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол России в Берне Сергей Гармонин прежде сообщал, что государство не будет участвовать в данном мероприятии ни в каком формате.
В рамках конференции планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским, содержание которой уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования к Москве неприемлемыми.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем обернется саммит по Украине в Швейцарии без участия России.
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