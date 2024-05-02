«Язык ультиматумов»: чем обернется саммит по Украине в Швейцарии без участия РФ

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 49 0

Посольство в Швейцарии назвало обсуждение мира по Украине без РФ бессмысленным

«Язык ультиматумов»: чем обернется саммит по Украине в Швейцарии без участия РФ

Фото: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka

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Тема:
Спецоперация

Конференция по урегулированию конфликта запланирована на июнь 2024 года.

Проведение в Швейцарии конференции по Украине бессмысленно без участия России. Об этом заявили в посольстве РФ в Берне.

Сегодня стало известно, что власти Швейцарии направили приглашения на запланированный на июнь мирный саммит, однако Москва его так и не получила. В российском посольстве подчеркнули, что приняли к сведению позицию властей принимающей стороны об участии РФ.

«Без участия России говорить о запуске мирного процесса не имеет никакого смысла. Проведение же так называемой „мирной конференции“ на деле является не более чем продавливанием пресловутой киевской „формулы мира“, представляющей собой набор ультиматумов к России. Язык ультиматумов мы не приемлем», — переедает позицию ведомства РИА Новости.

Саммит по Украине в Швейцарии

Саммит, который запланирован на 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток, пройдет с участием глав государств и представителей правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений.

Стоит отметить, что в рамках конференции планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским, содержание которой уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования к России неприемлемыми.

Президент России Владимир Путин, говоря о грядущей конференции, назвал ее паноптикумом.

«Поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашают и говорят, что мы отказываемся», — сказал глава государства в Кремле на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия решила перенести переговоры по Закавказью из Швейцарии в другую страну.

Тема:
Спецоперация
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