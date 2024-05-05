В Швейцарии оценили вероятность поставок оружия ВСУ

Амхерд заявила об отсутствии планов поставлять оружие Украине
Фото: www.globallookpress.com / artifant
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Страна опасается превращения в «слабое звено» из-за дефицита боеприпасов на глобальном рынке.
Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что позволяющий поставлять оружие ВСУ «Закон о чрезвычайном положении» властями страны в настоящее время не рассматривается. Об этом пишет издание Blick.
«К праву на чрезвычайную ситуацию можно прибегнуть только в случае крайней необходимости, как, например, во время кризиса, вызванного COVID-19. В настоящее время парламент обсуждает поправку к закону о военном имуществе», — сказала Амхерд.
По ее словам, страна сейчас должна беспокоиться о собственной обороноспособности, так как Швейцария не должна стать «слабым звеном». Амхерд добавила, что Берн намерен закупать боеприпасы, несмотря на их дефицит на рынке, вызванный в том числе и поддержкой Незалежной.
Раннее 5-tv.ru рассказывал, какие страны примут участие в саммите по Украине, который состоится 15–16 июня в Швейцарии.
- 5 мая
- Швейцария отправила Папе Римскому приглашение на саммит по Украине
- 5 мая
- На Украине сообщили о попаданиях в Славянскую ТЭС
- 5 мая
- Цели не были реализованы: почему на Украину резко ополчились кредиторы
- 5 мая
- В НАТО установили «красные линии» для вмешательства в конфликт на Украине
- 5 мая
- ВСУ потеряли еще один американский танк Abrams в зоне спецоперации
- 5 мая
- ВС РФ уничтожили склад с западным ракетным оружием ВСУ в районе Одессы
- 5 мая
- Зеленский назвал Бога союзником Украины с шевроном на плече
- 5 мая
- ВС РФ освободили населенный пункт Очеретино в ДНР
- 5 мая
- Бросают машины на границе: украинцы массово бегут в Молдавию от мобилизации
- 5 мая
- Над Украиной нависла угроза дефолта
Читайте также
44%
-0.36 98.56
-0.08
Нашли ошибку?