В Швейцарии оценили вероятность поставок оружия ВСУ

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 9 0

Амхерд заявила об отсутствии планов поставлять оружие Украине

В Швейцарии оценили вероятность поставок оружия ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / artifant

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Страна опасается превращения в «слабое звено» из-за дефицита боеприпасов на глобальном рынке.

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что позволяющий поставлять оружие ВСУ «Закон о чрезвычайном положении» властями страны в настоящее время не рассматривается. Об этом пишет издание Blick.

«К праву на чрезвычайную ситуацию можно прибегнуть только в случае крайней необходимости, как, например, во время кризиса, вызванного COVID-19. В настоящее время парламент обсуждает поправку к закону о военном имуществе», — сказала Амхерд.

По ее словам, страна сейчас должна беспокоиться о собственной обороноспособности, так как Швейцария не должна стать «слабым звеном». Амхерд добавила, что Берн намерен закупать боеприпасы, несмотря на их дефицит на рынке, вызванный в том числе и поддержкой Незалежной.

Раннее 5-tv.ru рассказывал, какие страны примут участие в саммите по Украине, который состоится 15–16 июня в Швейцарии.

Тема:
Спецоперация
5 мая
Швейцария отправила Папе Римскому приглашение на саммит по Украине
5 мая
На Украине сообщили о попаданиях в Славянскую ТЭС
5 мая
Цели не были реализованы: почему на Украину резко ополчились кредиторы
5 мая
В НАТО установили «красные линии» для вмешательства в конфликт на Украине
5 мая
ВСУ потеряли еще один американский танк Abrams в зоне спецоперации
5 мая
ВС РФ уничтожили склад с западным ракетным оружием ВСУ в районе Одессы
5 мая
Зеленский назвал Бога союзником Украины с шевроном на плече
5 мая
ВС РФ освободили населенный пункт Очеретино в ДНР
5 мая
Бросают машины на границе: украинцы массово бегут в Молдавию от мобилизации
5 мая
Над Украиной нависла угроза дефолта
+12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 мая

Последние новости

20:43
Две мощные вспышки произошли на Солнце за сутки
20:36
В Швейцарии оценили вероятность поставок оружия ВСУ
20:31
Четыре самодельных дрона нашли в багажнике авто в центре Москвы
20:17
Швейцария отправила Папе Римскому приглашение на саммит по Украине
19:58
«Мы долго будем молчать?» — Харламова застукали в объятиях с копией Асмус
19:43
«Обострит все заболевания»: чем опасны переваренные яйца

Сейчас читают

Умер звезда фильма «Титаник» Бернард Хилл
«Все им аукнется»: что ожидает французский Иностранный легион на Украине
Муж Блиновской лишился компании по добыче руды
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео