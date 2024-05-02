И будет ли присутствовать Россия на конференции, на которой в качестве преамбулы будут рассматривать «формулу мира» Владимира Зеленского?

В конференции в Швейцарии по мирному урегулированию конфликта на Украине могут принять участие 160 делегаций, однако Россия все еще не получила официального приглашения. Об этом говорится в заявлении Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

Саммит, который запланирован на 15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток, пройдет с участием глав государств и представителей правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Москве «на данном этапе» приглашение не отправлено, хотя прежде власти принимающей стороны неоднократно заявляли, что конструктивный диалог невозможен без России.

«Конференция в Швейцарии призвана положить начало мирному процессу. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим», — говорится в заявлении и сейчас.

Саммит по Украине в Швейцарии

Стоит отметить, что в рамках конференции планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским и содержание которой уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования к России неприемлемыми.

Президент России Владимир Путин, говоря о грядущей конференции, назвал ее паноптикумом.

«Поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашают и говорят, что мы отказываемся», — сказал глава государства в Кремле на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Зеленский опять заговорил о переговорах с Россией.