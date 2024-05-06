Так делали в СССР: ТОП способов использования лимона при уборке

Одним из самых безопасных и экологичных средств для уборки является лимон. Он не только избавляет от различного рода загрязнений, но и не наносит вреда организму человека, сообщает Rsute.

Существует несколько способов использования фрукта при уборке. Первый из них — для очистки микроволновой печи.

Лимон поможет избавить микроволновку от разных загрязнений. Для этого необходимо налить в стакан воды, и добавить в нее лимонный сок.

Далее следует поставить кружку в микроволновку и включить ее на две минуты. Полученный пар поможет растворить всю въевшуюся грязь, которую можно будет с легкостью вытереть влажной тряпкой.

Лимонный сок хорошо подойдет, чтобы освежить и очистить постельное белье. Нужно замочить его в смеси лимона и горячей воды перед стиркой на 30 минут.

В результате белье приобретет приятный аромат и избавится от посторонних запахов. Данный фрукт также может спасти вашу разделочную доску от бактерий и неприятных запахов.

Следует посыпать ее солью и затем налить лимонного сока, втирая полученную смесь в доску. Таким образом вы избавитесь от неприятных запахов и продезинфицируете поверхность.

Лимон станет отличным помощником в борьбе с пятнами на одежде. Необходимо налить сок на пятно, потереть щеткой или губкой, а после постирать вещь.

Данный метод особенно эффективен для пятен от масла или томатного соуса. Помимо этого, фрукт поможет очистить изделия из серебра.

Следует смешать сухое молоко, воду и лимонный сок, а затем этой смесью протереть украшения. Далее оставьте их на несколько часов и тщательно промойте.

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