В Финляндии решили в срочном порядке построить завод по производству тротила
Ylе: в Финляндии решили построить завод по производству тротила
Фото: www.globallookpress.com / Aimee Dilger
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Чем обусловлена эта необходимость?
Завод по производству тротила решили в срочном порядке построить в Финляндии. Об этом сообщает Yle.
Это необходимо для увеличения производства взрывчатки, которой не хватает в ЕС, объяснил глава Минобороны страны Антти Хяккянен. Единственный подобный завод находится в Польше, добавил он.
Чиновник призвал рассмотреть роль финской промышленности в этом вопросе. Уровень спроса, как отметил Хяккянен, превышает производство. Страна, подчеркнул министр, уже уведомила союзников о необходимости скорейшего принятия решения по этому поводу.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украина и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, которое позволит британским компаниям открывать ремонтные заводы на территории Незалежной.
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