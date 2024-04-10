Кремль ранее заявлял, что военные предприятия в Незалежной не способствуют урегулированию конфликта.

Украина и Великобритания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, которое позволит британским компаниям открывать ремонтные заводы на территории Незалежной. Об этом говорится в заявлении министерства по делам бизнеса и торговли Соединенного Королевства.

«В результате укрепления сотрудничества крупнейшие оборонные компании Великобритании, Вооруженные силы Украины и украинские компании могут реализовать десятки проектов — от создания стратегических военных ремонтных предприятий до восстановления гражданской инфраструктуры и применения технологий по защите от кибератак», — указывается в релизе.

Также сообщается, что британская оборонная компания по производству оружия BAE Systems согласовала контракт с Минобороны Британии о техническом обслуживании и ремонте переданных киевскому режиму буксируемых гаубиц L119 на Украине.

Еще в августе 2023 года президент Незалежной Владимир Зеленский анонсировал начало работы на территории его страны BAE Systems. По его словам, производство вооружения на Украине уже началось. Британская компания, в частности, занимается изготовлением гаубиц L119 и M777, также на производстве создают БМП CV90.

В Кремле заявили, что военные предприятия на территории Украины не способствуют урегулированию конфликта.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина захотела получить от Британии лазерное оружие DragonFire, но есть нюанс.