Пропавшая с радаров Алена Свиридова записала новое видео

В феврале артистка перенесла концерты из-за проблем со здоровьем.

Заслуженная артистка России Алена Свиридова нечасто появляется на звездных мероприятиях, но вовсе не бездействует. В личном блоге она делится событиями из жизни и не перестает удивляться, сколько интересного вокруг.

Исполнительница посещает музеи и светские мероприятия, устраивает прогулки по Москве, путешествует по России и миру. Очевидно, ни о каком забвении не идет и речи.

На днях Свиридова представила своим подписчикам младшего сына Григория от экс-возлюбленного Дмитрия Мирошниченко. Вместе с 20-летним наследником и собакой артистка отправилась в парк есть мороженое и наслаждаться хорошей погодой. Такая вышла первомайская демонстрация — с солнцем, любимыми, хорошим настроением.

Григорий Мирошниченко окончил кадетское училище в 2019 году. Затем, по словам знаменитой родительницы, собирался поступить в институт кинопроизводства в Канаде, но в последний момент передумал и решил вернуться в Россию.

Молодой человек прошел прослушивание и был принят в институт театрального искусства (ГИТИС). В прошлом году мама и сын приняли участие в музыкальном проекте «Две звезды».

Несколькими днями ранее певица делилась впечатлениями от экскурсии в Пушкинском музее, она также побывала на церемонии вручения премии «Аванс» и Белом приеме в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Свиридова появилась на красной ковровой дорожке в платье-халате с пайетками и перьями оттенка слоновой кости. И поделилась собственными успехами — для популярного сериала она записала свою версию песни «Никаких больше вечеринок».

В феврале Свиридова перенесла концерт из-за проблем со здоровьем. Она столкнулась с заболеванием верхних дыхательных путей, о чем сообщила поклонникам, в качестве подтверждения опубликовав фото с капельницей. Свой долг преданным зрителям артистка отдала уже в марте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Свиридова похвасталась стройной фигурой в купальнике.

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