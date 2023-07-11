Алена Свиридова похвасталась стройной фигурой в купальнике

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Рита Миронова
Рита Миронова 236 0

Артистка придерживается нескольких правил, чтобы оставаться в такой форме в 60 лет.

Алена Свиридова похвасталась стройной фигурой в купальнике

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артистка Алена Свиридова поразила публику своим внешним видом. Стройная подтянутая фигура знаменитости давно вызывает зависть у многих пользователей интернета, потому что они не верят, что можно выглядеть так в 60 лет. Видео с отдых певицы опубликовало издание 7Дней.ru.

«Будем вспоминать зимой, когда не хватает тепла, моря, солнца и арбузов», — заявила Свиридова.

На видео она идет по причалу в ярко-розовом купальнике и демонстрирует точеную фигуру. Поклонники в соцсетях отметили форму артистки и сделали ей кучу комплиментов.

Подтянутое тело 60-летней Алены Свиридовой — результат большой работы. Многие годы она придерживается строгих диет, занимается спортом, ведет здоровый образ жизни. По лестнице пешком — никаких лифтов, по утрам — зарядка. Эти привычки позволяют и выглядеть привлекательно, и чувствовать себя не по годам бодро и энергично.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Алена Свиридова отказывается от услуг стилистов.

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